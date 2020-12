Il Messaggero: "La Roma con l'Atalanta per continuare a salire"

"La Roma con l'Atalanta per continuare a salire". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. I giallorossi di Paulo Fonseca scenderanno in campo oggi alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in un match importante per i quartieri alti della classifica.