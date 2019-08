"La Roma cresce piano". Questo il titolo a pagina 27 de Il Messaggero dedicato ai giallorossi di Fonseca: "Pari della Roma a Perugia contro il Bilbao: amnesie difensive e produzione offensiva a sprazzi. Dzeko entra solo nel finale. Spinazzola provato per un tempo a destra, deludono Diawara e Under. Kolarov pareggia il gol di Muniain. Poi i rigori di Garcia e Pellegrini con Maresca che "inverte" il mani in area di Zaniolo. La Roma è un cantiere aperto: l'allenatore lavora con una squadra fasulla. Tra giocatori in partenza e innesti attesi da tempo che non sono mai arrivati".