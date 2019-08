© foto di stefano tedeschi

Titolo in taglio alto di prima pagina su Il Messaggero dedicato ai giallorossi: "La Roma di Fonseca a caccia di rinforzi". Siamo entrati nella settimana del derby di Roma, la partita che vale una stagione nella Capitale. Ma siamo ancora a mercato aperto e così la Roma è alla ricerca di alcuni innesti da inserire in rosa, soprattutto nel pacchetto arretrato, che ha visto regalare reti e punti al Genoa nella prima uscita stagionale. Il ds Petrachi ha in mano un tris di innesti: Rugani, Taison e Kalinic.