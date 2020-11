Il Messaggero, "La Roma di Friedkin non si pone limiti e torna a fa sognare i tifosi"

Il Messaggero ne è sicuro: "La Roma di Friedkin non si pone limiti e torna a fa sognare i tifosi". Che bella la Roma, che bravo Fonseca. Qualità, abilità nel palleggio, forte anche oltre l'emergenza. Dove potrà arrivare non si sa, i limiti non vanno posti, ma in Champions ci sta e vuole continuare ad esserci, dopo la deprimente ultima annata. Il finale della scorsa stagione infatti non faceva immaginare una Roma così lanciata e ben salda nelle prime quattro posizioni. L'allenatore era un sopportato e il cambio di proprietà apriva scenari quantomeno di ennesima attesa e di un'altra, sempre ennesima, ricostruzione dalle ceneri. L'attacco splende, e questo è un dato, la difesa continua a dare garanzie: 0 i gol subiti negli ultimi 4 match in casa tra campionato e Coppa, i gallorossi non infilano una striscia più lunga all'Olimpico dal gennaio 2014, 5 in quel caso con Rudi Garcia in panchina. Preistoria. Ma ora la Roma dei Friedkin e Fonseca vuol fare la storia, col consenso della gente, che si p riappassionata come ai vecchi tempi.