Il Messaggero: "La Roma è a pezzi: addio Champions, perde con il Milan e l'Atalanta fugge"

"La Roma è a pezzi: addio Champions, perde con il Milan e l'Atalanta fugge". Titola così in taglio alto sulla propria prima pagina l'edizione odierna de Il Messaggero in edicola stamani: "Il crollo di Milano è pesante. Tecnico, tattico, fisico e comportamentale. La Roma, già fragile mercoledì sera all'Olimpico nel successo in rimonta contro la Sampdoria dopo i 115 giorni di pausa, alza bandiera bianca a San Siro, dove rimane in partita solo per meno di mezz'ora, chiamandosi fuori dalla volata Champions a 10 giornate dal traguardo".