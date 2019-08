© foto di stefano tedeschi

I giallorossi si fanno rimontare 3 volte in casa dal Genoa ed Il Messaggero oggi in edicola titola: "La Roma è senza difesa". Non bastano le reti di Under, Dzeko e Kolarov: una formazione troppo sbilanciata che non convince. Si attende un rinforzo per il reparto arretrato, che potrebbe essere N'Koulou del Torino, perchè la coppia Juan Jesus-Fazio non convince affatto e viene definita "impresentabile". E la preoccupazione ora è tutta rivolta al derby della prossima giornata.