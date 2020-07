Il Messaggero: "La Roma fa tris ma la vittoria è tra i veleni"

"La Roma fa tris ma la vittoria è tra i veleni". Questo il titolo a pagina 30 che Il Messaggero dedica ai giallorossi e alla vittoria con l'Hellas Verona di ieri sera. Non sono mancate le polemiche a fine gara, stavolta non arbitrali, ma di campo che riguardano il talento giallorosso Zaniolo: "Il 3° successo di fila, sofferto e discusso, pesa in classifica: la Roma, superando il Verona all'Olimpico (2-1), consolida il 5° posto a 5 giornate dal traguardo, allunga sul Napoli e conferma il vantaggio sul Milan. Entra a gara in corso Zaniolo che fa arrabbiare Mancini: statico, non si sacrifica".