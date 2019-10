Il Messaggero: "La Roma non esce dall'emergenza"

© foto di stefano tedeschi

Non sarà un ottobre semplice per la Roma e per Paulo Fonseca, da domenica in poi i giallorossi affronteranno un tour de force di sette gare in ventidue giorni, e le notizie dall'infermeria non sono buone. Così l'edizione odierna de Il Messaggero titola: "La Roma non esce dall'emergenza". Quando ieri Dzeko, durante la prima visita a Villa Stuart dopo l'operazione allo zigomo, ha abbozzato la richiesta di giocare domenica a Genova con una mascherina protettiva, è stato bloccato sul nascere. L'emergenza non finisce qui, perché Fonseca avrà come punti fermi in mediana appena due calciatori.