Il Messaggero: "La Roma si riscopre in difesa"

© foto di stefano tedeschi

"La Roma si riscopre in difesa", titola così sui giallorossi l'edizione odierna de Il Messaggero. Sette gare in 21 giorni per capire qualcosa in più sulla Roma. E di conseguenza sul reparto difensivo. Dieci reti subite in 7 gare (media 1,42) ma soprattutto un trend invertito dall'arrivo di Smalling. Un'inversione di tendenza che ha bisogno di conferme. Quello che appare certo è che la Roma ha cambiato un po' il suo modo di giocare. Ora la difesa appare più coperta.