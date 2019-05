"La Roma spreca, Pallotta contestato". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. I giallorossi ieri sera non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo fallendo una buona occasione per rimanere in scia del quarto posto. Nel settore ospiti di Reggio Emilia intanto è andata in scena la contestazione alla società e al numero uno Pallotta, nel ciclone dopo la mancata conferma di De Rossi.

Panchina Juve - A pagina 30 invece il quotidiano fa il punto sulla panchina della Juventus. Massimiliano Allegri, come noto, lascerà a fine anno e si parla di Simone Inzaghi come sostituto possibile. Questo il titolo: "Intrigo Lazio-Juve, Inzaghi va al Max".