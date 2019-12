Il Messaggero: "La Roma su Kean o Pinamonti"

© foto di stefano tedeschi

"La Roma su Kean o Pinamonti", è il titolo in prima pagina de Il Messaggero. La Roma, non essendo chiaro il futuro di Florenzi, lavora soprattutto sul vice Dzeko. Fonseca, domenica scorsa, ha appena conosciuto di persona Petagna che, però, non ritiene il centravanti ideale per il suo stile di gioco. Petrachi sta arricchendo l'elenco da presentare al portoghese: c'è Pinamonti, anche perché il Genoa si prenderebbe Kalinic e contemporaneamente farebbe cassa. Mariano Diaz, avendo sempre meno spazio nel Real, rimane d'attualità. Come Kean che insiste per l'asciare l'Everton. Con il club di Liverpool non è in sintonia.