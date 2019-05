Taglio alto in prima pagina dedicato alle formazioni romane per l'edizione odierna de Il Messaggero. "Roma obbligata a vincere sul campo del Genoa", è il titolo dedicato ai giallorossi impegnati oggi alle 18 a Marassi contro i rossoblu. "La Roma va alla svolta Champions", è invece il titolo con cui viene aperta la pagina sportiva.

Impegno in casa per la Lazio - I biancocelesti invece scenderanno in campo all'Olimpico contro l'Atalanta in una supersfida per mantenere vive le ambizioni Champions. Questo il titolo in prima pagina: "Lazio, assalto all'Atalanta". Approfondimento di formazione invece all'interno delle pagine sportive: "Immobile al centro dell'attacco, avanza Marusic".

Pari dell'Inter - "L'Inter sbatte il Musso". A pagina 30 invece si parla dei nerazzurri di Luciano Spalletti che alla Dacia Arena di Udine hanno pareggiato 0-0 contro i bianconeri di Igor Tudor rallentando di fatto nella corsa alla Champions.