Il Messaggero: "La Serie A in crisi tenta il recupero: sabato e domenica le gare saltate"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio al nostro campionato nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "La Serie A in crisi tenta il recupero: sabato e domenica le gare saltate". Non si gioca neanche Sampdoria-Verona, ora si cerca una strada per ridare regolarità al campionato, ma pare un calendario in alto mare.