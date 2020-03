Il Messaggero: "La Serie A in quarantena"

"La Serie A in quarantena" titola l'edizione odierna de Il Messaggero. La vittoria del Sassuolo per 3-0 sul Brescia; la doppietta di Caputo, che segna e mostra all'Italia il cartello state a casa. Ultimi fotogrammi di una serie A che va in stand by. Alla fine, seppur con il fiatone anche il calcio è costretto a fermarsi. Ad imporre lo stop è il governo ma di fatto la maggior parte degli sport si erano già fermati. Lo fa inserendo, o meglio modificando, l'articolo presente nel decreto del 4 marzo nel nuovo Dpcm in vigore già da oggi e che estende la «zona protetta» a tutta l'Italia. Stop fino al 3 aprile. Ma si naviga a vista e la data potrebbe essere spostata più in avanti nel caso in cui l'emergenza dovesse continuare ad essere alta.