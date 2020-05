Il Messaggero: "La Serie A non si ritira"

"La Serie A non si ritira", titola l'edizione odierna de Il Messaggero. La serie A continua correre su due piste parallele. Ci sono i «furbetti del tamponcino» che nei centri sportivi sono già in clima partitella e quelli che, come Inter e Roma, invece, in ritiro non ci vogliono proprio andare. La ripartenza, se ci sarà, resta un punto interrogativo. Come detto molti club non vogliono andare in clausura. Soprattutto ritengono il protocollo, per come scritto, inapplicabile. E poi ci sono i furbetti. Il governo li temeva tanto che nel dpcm erano state vietate le corsette nei centri sportivi. Il rumoroso scatto in avanti della Lazio ha chiaramente servito un assist per far allargare il ghigno di Spadafora.