Il Messaggero: "La Serie A riparte in ordine sparso. Roma e Lazio da mercoledì"

"La Serie A riparte in ordine sparso. Roma e Lazio da mercoledì". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Da domani l'Italia entrerà nella fase 2 con il Lazio che ha aperto, insieme a Emilia Romagna, Campania e Sardegna, agli allenamenti individuali. Giallorossi e biancocelesti sono dunque pronti per tornare in campo.