Il Messaggero: "La Serie A si mette in autoquarantena"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, uno spazio al nostro campionato con il titolo seguente: "La Serie A si mette in autoquarantena". Dopo Rugani anche Gabbiadini positivo al Coronavirus: "Tranquilli, sto bene". Sampdoria, Hellas Verona, Juventus e Inter in isolamento. Agnelli si chiude in casa: "Fatelo tutti".