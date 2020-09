Il Messaggero: "La Serie A teme un altro stop"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Messaggero pone in primo piano la situazione casi di coronavirus in Serie A, titolando: "La Serie A teme un altro stop". Genoa-Torino resta a rischio rinvio. Fiato sospeso anche per Juventus-Napoli. Oggi la decisione sarà presa ufficialmente dal Consiglio straordinario della Lega di serie A che si riunirà nel pomeriggio in videoconferenza. Decisivo il risultato dei tamponi che arriverà oggi. Per i rossoblù, che hanno ben 14 elementi (di cui 10 calciatori di cui due con febbre) positivi si tratta del quarto test in cinque giorni. Il primo post gara, invece, per il club di De Laurentiis (guarito dal Covid) che ne ripeterà uno giovedì e un altro sabato. Come da protocollo. Fermati anche i due arbitri che hanno diretto la gara del San Paolo. Francesco Fourneau e Federico La Penna oggi non arbitreranno la sfida tra Benevento e Inter.