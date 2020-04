Il Messaggero: "La Serie A vuole tornare in campo, ma Rezza (ISS) frena"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto in prima pagina uno spazio al nostro campionato con questo titolo: "La Serie A vuole tornare in campo, ma Rezza (ISS) frena". Ennesimo altolà dalle istituzione - si legge a pagina 25 - con il direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ISS, Rezza: "Non darei l'ok per ricominciare". Lazio polemica, la Federazione prova a ripartire: domani ci sarà la riunione della commissione medica per stilare il protocollo di sicurezza.