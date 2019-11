"Ladri da Allan, avviso al ribelle. Roma e Lazio per la Champions". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. Il riferimento è alle dichiarazioni della moglie del centrocampista azzurro, uno dei giocatori cardini dell'ammutinamento partenopeo. Intanto alle 15 la Lazio è pronta a scendere in campo contro il Lecce mentre la Roma giocherà alle 18 a Parma.