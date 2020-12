Il Messaggero: "Lazio a caccia degli ottavi, Immobile vuole vendetta contro il Dortmund"

Sulle pagine de Il Messaggero si parla della sfida di questa sera tra Borussia Dortmund e Lazio. "Lazio a caccia degli ottavi, Immobile vuole vendetta contro il Dortmund" scrive il quotidiano. La Lazio può riscrivere la storia: battendo il Borussia o portando a casa lo stesso risultato del Bruges può strappare il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo. All'andata la Lazio giocò una delle partite più belle della stagione e ora deve scrollarsi di dosso il 'classico' blackout pre-Champions andato in scena con l'Udinese. Stasera si rinnova la sfida tra bomber, tra l'ex Ciro Immobile e il nuovo che avanza Erling Haaland. Una specie di 'vendetta' per Ciro, che insegue dal 2014: un feeling mai nato dopo un'annata complicata, con i giornali che definirono Ciro come il peggior acquisto della storia del BVB.