"Lazio all'assalto, il Milan resiste: il primo round finisce 0-0". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero in merito al pareggio dell'Olimpico nella semifinale d'andata della Coppa Italia. La Lazio - si legge - crea tante occasioni ma non trova la via della rete. Rossoneri mai pericolosi e in grande difficoltà: l'accesso alla finale si deciderà tra due mesi nel ritorno a San Siro.