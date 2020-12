Il Messaggero: "Lazio, beffa finale contro il Milan. E Caicedo rischia di diventare un caso"

Il Messaggero stamani si focalizza sulla Lazio: "Beffa finale contro il Milan. E Caicedo rischia di diventare un caso". I biancocelesti con le big avevano sempre fatto bene, ma il Milan resta una mission impossible: rossoneri primi in classifica e imbattuti. Decide il 3-2 di Theo al minuti 92. Ennesima distrazione della difesa. Gioca anche la sfortuna per i capitolini: Correa è costretto ad arrendersi ai dolori al polpaccio, quindi cambia il gioco perché Muriqi non è un contropiedista. Resta un oggetto misterioso, al momento non giustifica i 20 milioni speso dal ds Tare. E il fatto che nonostante ciò sia entrato lui e non Caicedo è sintomatico che c'è un caso Felipe. L'ecuadoriano aveva chiesto più spazio, ieri addirittura arrabbiato per la scelta iniziale di Correa che non stava bene.