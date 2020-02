"Lazio boom, 5-1 alla Spal e Juve vicina". Titola così in taglio alto in prima pagina Il Messaggero sulla vittoria della Lazio che ha travolto letteralmente la Spal rifilandole ben cinque reti: doppietta di Immobile e di Caicedo, poi chiude Adekanye. E mercoledì i biancocelesti tornano in campo all'Olimpico nel recupero contro l'Hellas Verona".