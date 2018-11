Il Messaggero: "Lazio, caccia al tesoro". A Cipro per il primato

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Lazio, caccia al tesoro" è il titolo scelto da Il Messaggero per raccontare il giorno del match di Europa League in casa dell'Apollon Limassol. "I biancocelesti qualificati - si legge sul quotidiano capitolino - sfidano l'Apollon Limassol a Cipro e cercano il primato nel girone che garantirebbe due milioni. Inzaghi fa la rivoluzione: straordinari solo per Acerbi. Cinque cambi a centrocampo, in avanti Caicedo e Correa".