Il Messaggero: "Lazio, Ciro è il grido di battaglia"

© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, Ciro è il grido di battaglia". Questo il titolo a pagina 33 che Il Messaggero dedica alla Lazio e al capocannoniere del campionato Ciro Immobile: "Immobile come Chinaglia: 77 centri in Serie A. In squadra nessuno come lui. Ha un problema muscolare, Inzaghi in ansia. Ha segnato 10 dei 18 gol in campionato segnati dai biancocelesti: un bottino da 8 punti. Ieri ha svolto gli esami. Dovrebbe fermarsi ma vuole giocare".