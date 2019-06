© foto di stefano tedeschi

Spazio anche alla Lazio nell'edizione odierna de Il Messaggero, che titola: "Lazio e Luis Alberto, equilibrio instabile". Il centrocampista spagnolo in un'intervista rilasciata in patria ha criticato il patron Lotito, aprendo nuovamente ad un ritorno a Siviglia: "Come potrei dire di no?". Luis Alberto vorrebbe essere più "coccolato", e le parole di Lotito "nessuno è indispensabile" lo hanno indispettito. Vedremo nei prossimi giorni l'evolversi della situazione, ma il clima non è dei migliori.