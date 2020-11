Il Messaggero: "Lazio, da Luis Alberto schiaffo a Lotito: "Compra aerei ma non paga gli stipendi"

vedi letture

"Lazio, da Luis Alberto schiaffo a Lotito: "Compra aerei ma non paga gli stipendi". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero sulle parole di ieri (in una live su Twitch) del fantasista biancoceleste in riferimento al presidente Lotito. Il club lo multerà. In casa Lazio sono furiosi per queste parole, in un momento così delicato, Lotito e Tare. La multa è il minimo, ma così si rischia d'arrivare addirittura alla rottura totale.