Il Messaggero: "Lazio e Acerbi separati in casa"

Il Messaggero oggi in edicola titola: "Lazio e Acerbi separati in casa". C'è ancora l'eco del suo ruggito, ora si muove come un fantasma a Formello. Dentro quasi nessuno lo ha visto, eppure Acerbi ieri è passato di sfuggita dal centro sportivo. Giusto per non alimentare ulteriormente il caso, che resta comunque apertissimo. Di sicuro Francesco ieri non si è allenato, a differenza d'Immobile e di tutti altri Nazionali, subito in palestra al rientro. Di sicuro con Tare non c'è stato nessun confronto: il diesse ha assistito all'allenamento a bordocampo, ha parlato solo al telefono con l'agente Pastorello. Prove di disgelo dopo la bomba lanciata dal ritiro dell'Italia dal difensore.