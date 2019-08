© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, è allarme Leiva". Titola così a pagina 31 Il Messaggero sul centrocampista dei biancocelesti, faro del centrocampo di Simone Inzaghi: "Il brasiliano ieri non si è allenato per un risentimento muscolare: in dubbio la sua presenza alla prima a Marassi. Oggi sarà nuovamente valutato dallo staff medico. Inzaghi non vuole correre rischi in vista del derby. Pronto Cataldi".