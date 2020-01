L'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Lazio, è l'Olimpico il palco dei sogni". Una Champions tutta d'un fiato per la Lazio. A gennaio il massimo sforzo. Riparte la corsa in campionato per la formazione di Inzaghi, con un tour de force che è tutto un programma. Che sia per l'Europa che conta o per qualcosa di più, solo il campo lo potrà confermare. Sette gare in trenta giorni, sei di campionato e una di Coppa Italia. Occhio perché, se i biancocelesti non fanno scherzi e rispettano il pronostico con la Cremonese il 14 gennaio, le partite a quel punto diventeranno otto con i quarti di finale della coppa nazionale previsti per la fine del primo mese dell'anno nuovo. Una gara ogni tre giorni per capirci.