Il Messaggero: "Lazio, è l'ultima chance Scudetto"

All'interno della sezione sportiva de Il Messaggero c'è ovviamente spazio per la sfida che attende la Lazio di Simone Inzaghi, impegnata nel tardo pomeriggio nel primo anticipo del trentaduesimo turno di Serie A: "Lazio, è l'ultima chance Scudetto", il titolo del noto quotidiano. I biancocelesti, dopo le sconfitte con Milan e Lecce, contro il Sassuolo all'Olimpico non possono perdere altri punti per non dire addio al sogno. E il tecnico lancia l'allarme: "Non siamo più sereni".