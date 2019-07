Il Messaggero: "Lazio, è Lazzari il primo botto"

Sulle pagine di oggi de Il Messaggero si parla abbondantemente del mercato delle due formazioni romane. "Lazio, è Lazzari il primo botto" si legge a proposito dei biancocelesti: praticamente fatta per l'arrivo del laterale della SPAL. In cambio, in Emilia andrà Alessandro Murgia a titolo definitivo: il centrocampista aveva già giocato con gli estensi in prestito nella seconda metà della scorsa stagione. Dopo Lazzari, alla Lazio potrebbe anche arrivare Denis Vavro, centrale slovacco del Copenaghen.

Roma, da Barella un altro no - Beffa per la Roma nella trattativa per Nicolò Barella. I giallorossi avevano provato a inserirsi per il gioiellino del Cagliari, visti i rallentamenti dell'operazione che avrebbe portato il centrocampista all'Inter. I capitolini avevano anche ottenuto il benestare dei sardi, soddisfatti dell'offerta. A far saltare il banco è però la volontà del giocatore, già d'accordo con Conte: il centrocampista vuole solo l'Inter.