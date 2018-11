Il Messaggero: "Lazio, ecco il match point"

© foto di Federico Gaetano

Serata di Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. "Lazio, ecco il match point" è il titolo scelto da Il Messaggero in vista della gara contro l'Olympique Marsiglia all'Olimpico. "I biancocelesti ospitano il Marsiglia: in caso di vittoria, potrebbero qualificarsi ai sedicesimi. Inzaghi propone un mini turnover: gli esterni Caceres e Marusic chiedono spazio alla pari di Cataldi e Berisha".