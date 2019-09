Il Messaggero: "Lazio, gol e Bastos. Poi la solita storia"

© foto di stefano tedeschi

La domanda più ricorrente tra i tifosi biancocelesti negli ultimi giorni è: cosa succede nello spogliatoio della Lazio all'intervallo? Per la seconda volta in pochi giorni la Lazio si spegne nella ripresa e subisce la rimonta degli avversari, così l'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Lazio, gol e Bastos. Poi la solita storia". E' successo domenica a Ferrara contro la Spal, è successo ancora una volta ieri in casa del Cluj. Sconfitta in rimonta per 2-1, proprio come contro la squadra di Semplici. E per fortuna che Inzaghi nella pancia del Paolo Mazza aveva assicurato: «Ci servirà da lezione». Poi il quotidiano punta il dito contro le scelte del tecnico: "Diciamolo francamente il Cluj è una squadra modesta ma che non andava presa sottogamba facendo un turnover così massiccio".