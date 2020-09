Il Messaggero: "Lazio, Hoedt torna e si taglia l'ingaggio"

"Lazio, Hoedt torna e si taglia l'ingaggio", si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero. La scelta è fatta: Hoedt ritorna. In prestito con diritto di riscatto (a 8 milioni), poi si vedrà. Attesa solo la firma sul quadriennale da 1,5 milioni a stagione a salire. S'è dimezzato l'ingaggio, l'olandese, pur di tornare nella capitale. Non è andata bene l'avventura inglese, al Southampton ha fatto solo un salto economico, ma non certo per la sua carriera. Al Celta Vigo non è riuscito a invertire la rotta. Dunque più un'esperienza di vita, comunque formativa. A Wesley s'imputava un'eccessiva autostima, rientrerà alla Lazio a testa bassa. Ne è sicuro Inzaghi, che ci ha parlato e stavolta ha dato il benestare alla sua retromarcia.