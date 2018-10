Il Messaggero: "Lazio, i desaparecidos che pesano sul bilancio"

"Lazio, i desaparecidos che pesano sul bilancio". Approfondimento de Il Messaggero dedicato a Bruno Jordao e Pedro Neto: i due portoghesi, ricorda il quotidiano, sono costati 11,5 milioni di euro alla Lazio, ma per ora si sono visti poco e nulla. Potrebbero costare ancora di più: altri 14 milioni, in caso raggiungano un certo numero di presenze in A.