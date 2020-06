Il Messaggero: "Lazio, i nodi scudetto vengono al pettine"

vedi letture

"Lazio, i nodi scudetto vengono al pettine". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de Il Messaggero sulla Lazio: "'inizio e la fine. A Bergamo i cattivi presagi della vigilia diventano ferite. Dopo 116 giorni di quarantena, c'erano le incognite della resistenza della Lazio e della sua condizione. I biancocelesti partono a mille, ma poi crollano come macerie. E Inzaghi in panchina non ha i cambi per invertire la sorte. La sconfitta così diventa inevitabile e il cerchio si chiude malamente".