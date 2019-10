© foto di stefano tedeschi

Quattro reti rifilate dalla Lazio al Torino, ed Il Messaggero titola: "Il bello della costanza". La continuità cercata da Inzaghi ha la faccia dello stacanovista Acerbi e dell'infinito Immobile (quarta doppietta stagionale, la ventunesima in biancoceleste). Un poker per superare in scioltezza il Torino, inguaiandolo (la squadra andrà in ritiro), e salire sempre più in alto. La Lazio vince 4-0 e centra la seconda vittoria di fila per la prima volta in stagione e vola al quinto posto in classifica a pari merito con Napoli e Cagliari a quota 18 e ad un solo punto dalla Roma, quarta. Il tecnico biancoceleste non poteva sperare in serata migliore.