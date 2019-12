Il Messaggero: "Lazio, Immobile ha di nuovo fame"

© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de Il Messaggero oggi in edicola troviamo il titolo: "Lazio, Immobile ha di nuovo fame". Il morale rimane alle stelle, il sorriso è sempre smagliante. Perché conta il bene biancoceleste, perché Milinkovic, Luis Alberto e Caicedo non lo hanno fatto rimpiangere. Eppure ora Immobile vuole comunque tornare a segnare. Non gli era mai successo quest'anno di rimanere a digiuno in campionato due gare consecutive. L'attaccante partenopeo però ha messo Riyad fra le sue mire, vuole conquistare un altro trofeo in biancoceleste e far pendere la vecchia cabala con la Juve a suo favore.