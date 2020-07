Il Messaggero: "Lazio, in palio solo l'orgoglio"

La Lazio di Simone Inzaghi è pronta a far visita alla capolista. Domani sera i biancocelesti scenderanno in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus in quello che prima del lockdown sarebbe stata la sfida scudetto. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio, in palio solo l'orgoglio".