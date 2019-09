© foto di stefano tedeschi

Simone Inzaghi ha deciso di invertire la rotta in casa Lazio, abbandonando la carota per prendere il bastone. Così l'edizione odierna de Il Messaggero titola: "Lazio, Inzaghi all'esame di leadership". Sinora era sempre andato incontro a ogni giocatore, aveva permesso alla squadra di santificare (con riposi mirati) tutte le feste. Per gestire il gruppo si era spesso affidato ai leader e aveva avuto un occhio di riguardo per ogni senatore. Questo però non può trasformarsi in autogestione. Dopo quattro anni, è arrivato il momento di far sentire solo la sua voce.