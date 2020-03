Il Messaggero: "Lazio, Inzaghi diventa l'allenaMente"

Il Messaggero oggi in edicola titola sulla Lazio capolista: "Lazio, Inzaghi diventa l'allenaMente". I biancocelesti sicuramente hanno risentito di un po' di stanchezza sabato col Bologna, ma stanno comunque viaggiando a cento all'ora. La preoccupazione rimane un possibile calo di tensione. Inzaghi mantiene le antenne dritte e continua a incitare. Ha dimostrato d'essere un grande motivatore, ora però c'è bisogno anche di un piano per salvaguardare dentro lo spogliatoio il sogno tricolore. In realtà, la voglia dei suoi ragazzi di rimanere davanti a Inter e Juve non ha bisogno di un ulteriore sprone, ma il tecnico dovrà fare in modo di mantenere caldi i muscoli e le gambe, oltre la mente.