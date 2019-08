Il Messaggero: "Lazio-Inzaghi, dubbio sinistro"

Nelle pagine interne de Il Messaggero si parla di Lazio, più specificatamente di problemi di formazione. Mister Simone Inzaghi ha infatti scelto quello che sarà l'undici tipo del prossimo campionato, ma attende risposte dallo spagnolo Jony, sin qui sotto le aspettative. L'iberico infatti non ha dimostrato di poter prendere il posto di Lulic. Molto dipenderà comunque da ciò che succederà intorno a Milinkovic-Savic: il PSG resta interessato al centrocampista serbo.

Roma, nuova offerta per Alderweireld - Qui Roma: i giallorossi continuano a cercare un centrale difensivo dopo l'addio di Manolas e insistono per Toby Alderweireld. Petrachi ci prova, la nuova offerta è di 20 milioni più bonus e il belga sembra disposto a lasciare il Tottenham. Stallo cessioni: Defrel al Cagliari è un affare congelato, mentre Schick potrebbe prendere la via di Dortmund. Se il ceco dovesse partire, la Roma potrebbe andare sullo svincolato Llorente. Il portiere Olsen piace invece allo Strasburgo.