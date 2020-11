Il Messaggero: "Lazio, Inzaghi eguaglia Eriksson. E punta al rinnovo"

vedi letture

"Lazio, Inzaghi eguaglia Eriksson. E punta al rinnovo" scrive Il Messaggero parlando della Lazio ma soprattutto del suo tecnico. Al debutto, Simone Inzaghi eguaglia il maestro Eriksson. Come lo svedese, anche Inzaghi al debutto in Champions è riuscito a mettere in fila 4 risultati utili consecutivi e ora intravede gli ottavi. Un successo meritato che quasi non sorprende visti i risultati raggiunti negli ultimi 4 anni. Ora Inzaghi attende Natale e il regalo di Lotito, ovvero il rinnovo, sperando di ritrovare anche il club manager Peruzzi.