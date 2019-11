© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola sulla Lazio: "Inzaghi si gode Ciro e i suoi fratelli". E' una Lazio d'attacco e contrattacco. Se non regge l'urto avversario, adesso come una volta, coi gol riesce comunque a ribaltare il risultato. Perché Immobile continua a segnare con ritmi da record (una rete ogni 71') e ora lo aiutano pure i compagni Correa e Caicedo. Non è riuscito a far centro, l'argentino, domenica col Sassuolo. Stavolta c'ha pensato l'ecuadoregno in 12' da subentrato a sigillare il successo. Tutti gli attaccanti (eccezion fatta per il baby Adekanye) stanno facendo il loro lavoro quest'anno.