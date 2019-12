© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio ai biancocelesti con questo titolo: "Lazio-Juve 2-0, cose di un altro mondo". Risale a sedici anni fa l'ultima vittoria della squadra di Roma in campionato all'Olimpico. Carraro era il presidente Figc, il VAR non esisteva. Inzaghi era in panchina, come oggi.