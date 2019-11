© foto di Andrea Giannattasio

"Lazio, l'Europa decide il futuro". Questo il titolo a pagina 34 che Il Messagero dedica alla Lazio di Simone Inzaghi: "Senza il passaggio del turno in Coppa la rosa dovrà essere sfoltita. Inzaghi però chiede anche rinforzi all'altezza per centrare un posto in Champions. Leiva e Immobile non hanno ricambi. Durmisi, Berisha e i 4 esuberi sono in uscita. Il tecnico valuta Lukaku".