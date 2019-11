"Lazio, l'Europa è un paradosso". Così titola a pagina 26 Il Messaggero sui biancocelesti. La squadra di Inzaghi va spedita in campionato mentre in Europa arranca: "In campionato si affanna per centrare un posto in Coppa che poi snobba. Il mercato in entrata non ha fatto fare il salto di quaità, a gennaio rosa da sfoltire. La sconfitta contro il Celtic ha evidenziato il doppio volto di un progetto che non decolla".