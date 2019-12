Il Messaggero: "Lazio, l'isola del tesoro"

© foto di stefano tedeschi

La Lazio questa sera affronterà nel posticipo il Cagliari in Sardegna, così Il Messaggero oggi in edicola titola: "Lazio, l'isola del tesoro". C'è un tesoro sull'isola. Dopo l'eliminazione dall'Europa league la Lazio cerca il bottino grande della Champions. Il ko contro il Rennes è scivolato via senza troppi drammi. Un sacrificio funzionale al progetto, nonostante la macchia di un'uscita anticipata. Ora però bisogna guardare avanti e puntare a restare in alto. Sarà una battaglia alla Sardegna Arena contro un Cagliari, le ultime gare lo dimostrano, che non muore mai e che soprattutto vuole riprendersi il quarto posto. Inzaghi ha martellato la squadra per tutta la settimana ribadendo l'importanza di guardare partita dopo partita.